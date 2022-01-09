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Супруга Виктора Павлика неожиданно раскрыла свои чувства к другому украинскому артисту: "Обожаю"

Супруга Виктора Павлика неожиданно раскрыла свои чувства к другому украинскому артисту: "Обожаю"

Как сообщает Politeka.net, 27-летняя четвертая жена легендарного 55-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своей жизни у себя в Instagram.

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