Супруга Виктора Павлика неожиданно раскрыла свои чувства к другому украинскому артисту: "Обожаю"

Как сообщает Politeka.net, 27-летняя четвертая жена легендарного 55-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своей жизни у себя в Instagram.