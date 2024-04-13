На поддержку инвестпроектов в Новосибирской области направят 16 млрд рублей

В ходе рабочего визита в Новосибирскую область глава минэка РФ высоко оценил реализацию инвестпроектов в регионе, особо отметив грамотное использование правительством региона федерального механизма реструктуризации госдолга.
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