Почти 240 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Власти Оренбургской области выплатили почти 240 млн рублей пострадавшим от паводка жителям региона. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, всего от пострадавших жителей Оренбургской области принято 292 950 заявлений.
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