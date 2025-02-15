Mash: Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию

Компании планируют занять те же торговые помещения.фото: vk.com/zaraПринадлежащие испанской сети магазинов одежды массового сегмента Inditex бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию, сообщил 15 февраля Telegram-канал Mash.
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