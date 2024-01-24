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Глава Writer&apos;s Way Корнев: "Туннель" является самой ожидаемой книгой в 2024 году

Глава Writer&apos;s Way Корнев: "Туннель" является самой ожидаемой книгой в 2024 году

Одной из самых ожидаемых в 2024 году книг является роман-катастрофа "Туннель" автора Яны Вагнер. Об этом RuNews24 рассказал литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Writer's Way Александр Корнев.

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