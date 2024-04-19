В России построили реанимобиль на базе Dongfeng Captain-T

Перспективная модель изготовлена по технологии KUB с кузовом в виде каркаса из стальных профильных труб обшитого снаружи композитным материалом, а изнутри пластиковыми панелями с проложенными между ними утеплителем и шумоизоляцией.
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