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Собянин: на подлете к Москве перехвачено десять БПЛА утром 26 августа

Собянин: на подлете к Москве перехвачено десять БПЛА утром 26 августа

Ночь с 25 на 26 августа 2026 года ознаменовалась массированными атаками беспилотников на южные и центральные регионы России — силы ПВО сбили 148 воздушных целей, а аэропорты в девяти городах вводили ограничения на прием рейсов.

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