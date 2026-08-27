В Краснодаре завершили ремонт 15 дорог: какие участки привели в порядок

В Краснодаре завершили ремонт 15 дорог: какие участки привели в порядокВ Краснодаре закончили ремонт 15 дорог, которые были запланированы на этот год в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
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