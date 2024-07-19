Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Объявить этот день праздничным и выходным в России. Старая жаба отправилась в ад к своему кумиру бандере.Глава МВД Клименк...
  • Lana_Borei Иванова
    А почему у Трампа на ухе приклеен прямоугольник, почему не треугольник? P. S. А вот у фарион пуля от башки не отскочи...Зеленский и Трамп...
  • Иван Иваныч
    Кому бы трындеть о мире в-на Украине, так не Джонсону, сорвавшему мирные переговоры и виновному в гибели людей.Экс-премьер Брита...

Рогов: село Крынки стало местом проклятия и бесславия Зеленского

Рогов: село Крынки стало местом проклятия и бесславия Зеленского

Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало причиной бесславия украинского лидера Владимира Зеленского и проклятий в его адрес, уверен глава общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх