Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало причиной бесславия украинского лидера Владимира Зеленского и проклятий в его адрес, уверен глава общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии