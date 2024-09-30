Их борьба — в годовщину вхождения четырех новых регионов в Россию посольство США в Киеве выкатило три одинаковых поста, где заявляет, что «Донецк, Крым и Запорожье — это Украина»Если вам было интересно, чем занимаются на своих рабочих местах послы США в Киеве, то вот ответ: терроризируют аудиторию постами в соцсети X.