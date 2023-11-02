Steak Lovers
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Steak Lovers

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Подсмотрели в ресторане новый трюк с курицей. Ингредиенты банальные, но получится вкуснее дорогого мяса

Подсмотрели в ресторане новый трюк с курицей. Ингредиенты банальные, но получится вкуснее дорогого мяса

Приготовить по-ресторанному можно даже самые простые ингредиенты, те же курицу и картофель. Все дело только в правильном подходе: для нежности вкуса курицу нужно предварительно чуть замариновать, а уже после жарки прогреть с картофелем, маслом и острым соусом прямо в казане.

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