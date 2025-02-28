Житель Краснодарского края пытался спрятаться от судебных приставов в стаде коров

Житель Краснодарского края пытался спрятаться от судебных приставов в стаде коровВ Лабинском районе Краснодарского края мужчина с семнадцатью невыполненными административными наказаниями, которые назначил ему суд, попытался скрыться от судебных исполнителей.
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