«Ниву», которая участвовала в праздновании 50-летия АвтоВАЗа, продают. Дорого

ВАЗ-2121 1980 года выпуска с минимальным пробегом всего 220 км продают за 30 млн рублей. Уникальность автомобиля не только в его состоянии, но и в истории: внедорожник участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 50-летия АвтоВАЗа.
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