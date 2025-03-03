«Ниву», которая участвовала в праздновании 50-летия АвтоВАЗа, продают. Дорого

ВАЗ-2121 1980 года выпуска с минимальным пробегом всего 220 км продают за 30 млн рублей. Уникальность автомобиля не только в его состоянии, но и в истории: внедорожник участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 50-летия АвтоВАЗа.