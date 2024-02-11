С 9 февраля можно проверить данные о себе в списке избирателей. Как это сделать?

С 9 февраля белорусы могут проверить данные о себе в списке избирателей. Председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович рассказал, куда для этого следует обращаться и что необходимо учитывать, чтобы комиссия могла провести сверку данных.
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