Авиация коалиции США 16 раз нарушила воздушное пространство над Сирией

Global Look Press/William Howard/Us Air 16 нарушений воздушного пространства со стороны авиации так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с США были зарегистрированы за сутки в районе Эт-Танф в САР.
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