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Индекс Мосбиржи 8 сентября превысил 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи 8 сентября превысил 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 12 августа поднялся выше 2300 пунктов, лидером роста стали акции «Алроса», подорожавшие на 3,7%.

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