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Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще всего не является самостоятельным заболеванием

Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще всего не является самостоятельным заболеванием

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Денис Соколов рассказал, что лёгочная гипертензия (ЛГ) чаще всего не является самостоятельным заболеванием, а развивается на фоне других патологий.

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