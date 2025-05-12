Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще всего не является самостоятельным заболеванием

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Денис Соколов рассказал, что лёгочная гипертензия (ЛГ) чаще всего не является самостоятельным заболеванием, а развивается на фоне других патологий.
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