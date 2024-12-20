Небензя сообщил, что мир для Зеленского является самым страшным сценарием

Самым страшным сценарием для президента Украины Владимира Зеленского является мир. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
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