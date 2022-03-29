Гороскоп на 29 марта 2022

ОВЕН Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
ОВЕН Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
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