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Гороскоп на 29 марта 2022

Гороскоп на 29 марта 2022

ОВЕН Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.

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