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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бой Уланбекова и Переза отменен. Тагир получил нового соперника

Причина отмены не уточняется. Новым соперником российского бойца станет Джошуа Ван. Бой состоится на турнире UFC Vegas 93, который пройдет в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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