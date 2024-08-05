Бутусов объявил, что ВСУ оставили Красногоровку

За исключением одной улицы в пригороде, российские войска заняли город Красногоровка (ДНР). Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор», украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.