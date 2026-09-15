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Нурлат районының Корманай авылы мәчете мәдәни мирас объектлары реестрына керергә мөмкин

Нурлат районының Корманай авылы мәчете мәдәни мирас объектлары реестрына керергә мөмкин

Татарстанның Нурлат районы Корманай авылындагы мәчетне Россия халыкларының мәдәни мирас объектлары бердәм дәүләт реестрына кертергә мөмкиннәр.

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