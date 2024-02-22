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Медведев жестко высказался о смерти перебежчика Кузьминова

Медведев жестко высказался о смерти перебежчика Кузьминова

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал у себя в Telegram-канале видео, где он прокомментировал недавнюю смерть российского лётчика Максима Кузьминова, перебежавшего на сторону Украины.

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