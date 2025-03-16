Пользователи Bluesky обсуждают планы по использованию пользовательских данных и обучению ИИ

Социальная сеть Bluesky недавно опубликовала на GitHub предложение с описанием новых возможностей, которые она могла бы предоставить пользователям, чтобы они могли указать, хотят ли они, чтобы их посты и данные использовались для таких целей, как обучение генеративного ИИ и публичное архивирование.