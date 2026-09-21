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Царьград

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Подростки задержаны за применение оружия в центре Москвы

Подростки задержаны за применение оружия в центре Москвы

В центре Москвы подростки применили перцовый баллончик и открыли огонь из сигнального пистолета по охранникам, препятствовавшим их проникновению на крышу высотки.

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Malina

Надо было всех в "клетку", без всяких "домашних арестов"!!! Совершеннолетних осудить по статье "разбой" с причинением тяжкого вреда здоровью. Родителей ВСЕХ "альпинистов" штрафануть по миллиону рублей за каждого любителя крыш...