Подростки задержаны за применение оружия в центре Москвы

В центре Москвы подростки применили перцовый баллончик и открыли огонь из сигнального пистолета по охранникам, препятствовавшим их проникновению на крышу высотки.
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