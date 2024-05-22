Мировые миллиардеры видят в налогах главный риск на ближайшие пять лет

Проведенное UBS Group AG исследование среди семейных офисов, которые управляют состояниями «богатейших кланов мира», выявило, что для миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии наибольшей угрозой в течение следующих пяти лет является рост налогов.
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