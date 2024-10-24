Почти забытая цинга снова становится угрозой

В Австралии (город Перт) врачам пришлось столкнуться с редким случаем цинги у взрослого мужчины. Несмотря на то, что современная медицина располагает всеми необходимыми инструментами для диагностики, в данном случае диагноз был поставлен только после тщательного изучения анамнеза пациента.
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