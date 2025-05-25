Лидеры Евросоюза пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы "спасти собственные задницы". Об этом заявил официальный представитель правящей партии Венгрии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Тамаш Менцер в эфире радиостанции Kossuth.
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