Медведев пообещал ответ Западу на поддержку «псевдооппозиционных манкуртов» в России

Экс-президент порассуждал о политике США и «прикормленной ими своры верных псов»Россия пропорционально или ассиметрично ответит Западу на вмешательство в ее внутренние дела, на поддержку «псевдооппозиционных манкуртов», желающих распада страны.
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