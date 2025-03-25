Большинство скверов и садов в центре Петербурга остаются открытыми. На просушку их пока не закрыли. На видео Таврический сад.
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Большинство скверов и садов в центре Петербурга остаются открытыми. На просушку их пока не закрыли. На видео Таврический сад.