Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Пора властям опомниться и обратить внимание на антироссийскую деятельность на территории Ханты-Мансийского округа, где действует три прихода униатов На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует целых 3 прихода Греко-католической церкви.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Киев воюет против русских и всего с ними связанного, поэтому действия против РПЦ и прихожан там часть войны против России. Я пытаюсь что-то запретить, ничего не путаете??? В Сибири вообще католиков много еще с 1825 года )))
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2 час.
Алексей Казаков
Вообще то по Библии функция Церкви  и ее служителей совсем другая  Хотя утешение тоже важно- особенно если есть основа для него
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24 мин.
Алексей Казаков
Интересно получается!   Киев может и воюет против  русских НО  1- Киевская  лавра на территории украины находится и 2-  Цели СВО (официально) не уничтожение украины и всего украинского Или  будем воевать еще и с борщом, галушками и тд? Далее- поддерживая иксперда и его статеюшку вы выступаете за запрет униатов- причем не обоснованый фактами  Кстати униаты не совсем католики и не совсем православные   Это повод устраивать на них гонения- нарушая Конституцию и Закон о Свободе Совести?   Тем более в Сибири  с 19 века много католиков и протестантов- ибо православие их туда ссылало и гнало  И заметьте- они граждане России
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16 мин.

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