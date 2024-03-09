Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Киев воюет против русских и всего с ними связанного, поэтому действия против РПЦ и прихожан там часть войны против России. Я пытаюсь что-то запретить, ничего не путаете??? В Сибири вообще католиков много еще с 1825 года )))

Вообще то по Библии функция Церкви и ее служителей совсем другая Хотя утешение тоже важно- особенно если есть основа для него

Алексей Казаков

Интересно получается! Киев может и воюет против русских НО 1- Киевская лавра на территории украины находится и 2- Цели СВО (официально) не уничтожение украины и всего украинского Или будем воевать еще и с борщом, галушками и тд? Далее- поддерживая иксперда и его статеюшку вы выступаете за запрет униатов- причем не обоснованый фактами Кстати униаты не совсем католики и не совсем православные Это повод устраивать на них гонения- нарушая Конституцию и Закон о Свободе Совести? Тем более в Сибири с 19 века много католиков и протестантов- ибо православие их туда ссылало и гнало И заметьте- они граждане России