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Расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили САУ «Богдана» и замаскированные опорпункты ВСУ

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили САУ «Богдана» и замаскированные опорпункты ВСУ

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 20-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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