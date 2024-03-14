Индекс доллара пытается «отскочить от дна» после самого большого недельного снижения

Индекс доллара DXY на прошлой неделе зафиксировал самое большое недельное снижение с начала года. Пользуясь уровнем перепроданности, быки перешли в контратаку на этой неделе, остановив падение вторника на торгах среды.
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