Врач Харитонов: чрезмерное потребление соли грозит раком

Чрезмерное потребление соленой еды может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом kp.ru рассказал автор книги "Мифы и легенды гастроэнтерологии", кандидат медицинских наук, опытный врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов.