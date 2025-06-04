Врач Харитонов: чрезмерное потребление соли грозит раком

Чрезмерное потребление соленой еды может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом kp.ru рассказал автор книги "Мифы и легенды гастроэнтерологии", кандидат медицинских наук, опытный врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов.
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