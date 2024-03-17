Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

tsan tsan

Опять "могут быть приравнены" ! Депутаты, вы же умеете, когда надо, работать в темпе "бешенного принтера" - в таком же темпе внесите все необходимые изменения в законодательные акты, а граждане России с удовлетворением узнали бы о быстро вынесенных приговорах. Нормальные граждане с удовлетворением, а всякая либшиза и просто шизанутые - со страхом.