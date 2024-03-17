Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Пересмотр договоров как всегда спустят на тормозах.Россия проведет р...
  • Гоша Веверсис
    не классы а школыУчитель-мигрант в...
  • Владислав Петряев
    Оказывается, не только Нигер принес счастье сегодняшнего дня, но и наша, родненькая Одесса!!! Уверен, скоро и она гер...Атака по сборищу ...

Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

Попытки поджога избирательных участков или вливания в избирательные урны различных жидкостей зафиксированы в двух десятках российских регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Чем вам СВО не по вкусу?
Ответить
16 час.
tsan tsan
Опять &quot;могут быть приравнены&quot; ! Депутаты, вы же умеете, когда надо, работать в темпе &quot;бешенного принтера&quot; - в таком же темпе внесите все необходимые  изменения в законодательные акты, а    граждане России с удовлетворением узнали бы о быстро вынесенных приговорах. Нормальные граждане с удовлетворением, а всякая либшиза и просто шизанутые - со страхом.
Ответить
16 час.
Лидия Курзаева
Виновных надо наказать по полной, чтобы другим неповадно было.  А   избирательные участки  и урны надо тщательно охранять.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх