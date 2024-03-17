Попытки поджога избирательных участков или вливания в избирательные урны различных жидкостей зафиксированы в двух десятках российских регионов.
Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене
Комментарии
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Александр
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16 час.
tsan tsan
Опять "могут быть приравнены" ! Депутаты, вы же умеете, когда надо, работать в темпе "бешенного принтера" - в таком же темпе внесите все необходимые изменения в законодательные акты, а граждане России с удовлетворением узнали бы о быстро вынесенных приговорах. Нормальные граждане с удовлетворением, а всякая либшиза и просто шизанутые - со страхом.
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16 час.
Лидия Курзаева
Виновных надо наказать по полной, чтобы другим неповадно было. А избирательные участки и урны надо тщательно охранять.
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15 час.
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