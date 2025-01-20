Профессор Продеус дал советы, как лечиться при заражении сезонными вирусами

С наступлением осени и зимы возрастает риск заражения вирусами и простудными заболеваниями. Для их профилактики рекомендуется принимать витамины, избегать контактов с больными и соблюдать правила гигиены.
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