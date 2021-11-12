Не понимаю, зачем муж просил родить ему ребенка, если все свободное время проводит с сыном от первого брака
Муж так уговаривал родить ему ребенка, так просил, а теперь что? Он каждую свободную минуту проводит с сыном от первого брака, а мы с ребенком его почти не видим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Так когда ей карьеру делать, если она рано родила?
Тогда пусть ребёнка сдаст в детдом если ей карьера важнее.
Тогда пусть ребёнка сдаст в детдом если ей карьера важнее.
Поздно уже боржомчик пить,часики тикают, поезд ушел. Надо было сначала карьеру наладить, а потом рожать.
Поздно уже боржомчик пить,часики тикают, поезд ушел. Надо было сначала карьеру наладить, а потом рожать.
Ребёнку разве уже есть 18 и в детдом его не примут?
Свежие комментарии