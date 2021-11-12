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Не понимаю, зачем муж просил родить ему ребенка, если все свободное время проводит с сыном от первого брака

Не понимаю, зачем муж просил родить ему ребенка, если все свободное время проводит с сыном от первого брака

Муж так уговаривал родить ему ребенка, так просил, а теперь что? Он каждую свободную минуту проводит с сыном от первого брака, а мы с ребенком его почти не видим.

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Комментарии
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Сергей
Элина Морозова
Так когда ей карьеру  делать, если она рано родила?
Тогда пусть ребёнка сдаст в детдом если ей карьера важнее.
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5 час.
Элина Морозова
Сергей
Тогда пусть ребёнка сдаст в детдом если ей карьера важнее.
Поздно  уже боржомчик пить,часики тикают, поезд ушел. Надо было  сначала  карьеру наладить, а потом рожать.
Ответить
5 час.
Сергей
Элина Морозова
Поздно  уже боржомчик пить,часики тикают, поезд ушел. Надо было  сначала  карьеру наладить, а потом рожать.
Ребёнку разве уже есть 18 и в детдом его не примут?
Ответить
3 час.

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