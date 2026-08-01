Сегодня день рождения Елены Весниной

Сегодня исполнилось 40 лет экс-первой ракетке мира в паре Елене Весниной . Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой ).