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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня день рождения Елены Весниной

Сегодня исполнилось 40 лет экс-первой ракетке мира в паре Елене Весниной . Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой ).

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