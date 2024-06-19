Судебные приставы прикрыли кафе "Али-Баба" на Хилокской в Новосибирске

Жители микрорайона празднуют очередную победу. Закрылась ещё одна нелегальная точка общепита.Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, вместе со следователями, прокуратурой и полицией закрыли самовольно построенный павильон на улице Хилокская, 9/1.
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