Штраф за прогрев авто более пяти минут предложили отменить

И посоветовали разобраться сначала с дымящими заводами и чёрным снегом в городах, передает kolesa.kz Пересмотреть законодательные нормы, запрещающие прогревать автомобили во дворах более пяти минут, предложил в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра мажилисмен Нартай Сарсенгалиев.