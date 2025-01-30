Штраф за прогрев авто более пяти минут предложили отменить

И посоветовали разобраться сначала с дымящими заводами и чёрным снегом в городах, передает kolesa.kz Пересмотреть законодательные нормы, запрещающие прогревать автомобили во дворах более пяти минут, предложил в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра мажилисмен Нартай Сарсенгалиев.
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