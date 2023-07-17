Urals остается в России: как на рынок повлияет сокращение экспорта нефти Наталья МарковаМорской экспорт российской нефти в августе достигнет годового минимума, снизившись до 2,9-3 миллионов баррелей в сутки, главным образом из-за портов Балтики.