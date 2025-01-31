Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Какой министр, такая и политика! А что вы ещё то хотели!Профессор Вольф: ...
  • Eduard
    Это их дело,вы на себя посмотрите!Fox News: Иран ве...
  • Владимир Дудкин
    Автор, не вводите людей в заблуждение и не провоцируйте напряжённость в обществе. Повышение будет не на 9,5%, а на ра...Названы шесть кат...

«Ангарский маньяк» продал золотые украшения одной из жертв

«Ангарский маньяк» продал золотые украшения одной из жертв

Правоохранители выяснили, что бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», снял с одной из жертв золотые украшения, которые впоследствии продал, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх