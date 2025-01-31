«Ангарский маньяк» продал золотые украшения одной из жертв

Правоохранители выяснили, что бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», снял с одной из жертв золотые украшения, которые впоследствии продал, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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