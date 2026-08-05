Шварцман близок к возвращению в WEC в составе «Пежо» (Sportscar365)

Чемпион «Формулы-3» 2019 года и бывший гонщик « Индикара » Роберт Шварцман близок к тому, чтобы стать пилотом «Пежо» в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2027 году, сообщает Sportscar365.