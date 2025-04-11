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Закон, порядок, государство

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Кузбасские полицейские задержали троих злоумышленников, которые незаконно удерживали девять человек

«Сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку освободили граждан, которых незаконно удерживали злоумышленники.

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