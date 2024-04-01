Стало известно о состоянии Нетаньяху после операции

REUTERS/Ronen Zvulun Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесший операцию по удалению грыжи, находится в сознании и общается с семьей, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы, где оперировали политика.
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