Путин заявил, что Россия реализует все свои планы развития

Россия реализует все свои планы развития, в том числе социальные, страна ни от чего не отказалась. Об этом 13 октября заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе, передает ТАСС.
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