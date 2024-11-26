Посольство РФ осудило ограничения Великобритании на судоходство

Источником проблем и противозаконных ограничений для осуществления судоходства во всем мире стала некогда великая морская держава Великобритания, заявили в посольстве России в Лондоне 26 ноября, сообщает РИА Новости.
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