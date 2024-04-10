Грозовой фронт над Киевом: «Искандеры» и «Кинжалы» сверху, зрада и Залужный — снизу

Из-за ударов по самостийной энергетике Зеленский может повторить участь Саддама Хусейна Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что Россия нацелена на полное и необратимое разрушение систем генерации электроэнергии на Украине.
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