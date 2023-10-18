Как кружка пива сделала Адольфа Гитлера диктатором, и какие события этому способствовали

Адольф Гитлер: молод, самоуверен, амбициозен. 8 ноября 1923 года в Мюнхене в пивном зале Bürgerbräukeller будущий фюрер Адольф Гитлер разбил кружку об пол и во главе отряда из вооруженных соратников бросился между сидениями в центр помещения, где, запрыгнув на стол, выстрелил из пистолета в потолок и провозгласил собравшимся: «Национальная революция началась!».