С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Замочите ножи в соленой воде на несколько минут? Намочить нужно, но не замочить, т.к. металлы не впитывают жидкости!Лайфхаки, которые...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны всегда останутся обезьянами.Фильмы, где «вкли...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны...Иллюстрации, кото...

Как кружка пива сделала Адольфа Гитлера диктатором, и какие события этому способствовали

Как кружка пива сделала Адольфа Гитлера диктатором, и какие события этому способствовали

Адольф Гитлер: молод, самоуверен, амбициозен. 8 ноября 1923 года в Мюнхене в пивном зале Bürgerbräukeller будущий фюрер Адольф Гитлер разбил кружку об пол и во главе отряда из вооруженных соратников бросился между сидениями в центр помещения, где, запрыгнув на стол, выстрелил из пистолета в потолок и провозгласил собравшимся: «Национальная революция началась!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх