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  • Юрий Зубрин
    Считаю ,что в штатную структуру каждого отделения ,взвода ,роты .должны быть введены такие спецы не менее отделения н...Астраханским бойц...
  • Леонид Ла Рошель
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    Все никак не нажрутся, твари!!!!В Астрахани задер...

Из 95 литров молока астраханский производитель умудрился изготовить 120 кг различной молочной продукции

Из 95 литров молока астраханский производитель умудрился изготовить 120 кг различной молочной продукции

Удивительную производственную «эффективность» обнаружил Россельхознадзор. Территориальным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлены нарушения на площадке физического лица, осуществляющего свою деятельность по обороту животноводческой продукции на территории Астраханской области.

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