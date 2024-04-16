Из 95 литров молока астраханский производитель умудрился изготовить 120 кг различной молочной продукции

Удивительную производственную «эффективность» обнаружил Россельхознадзор. Территориальным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлены нарушения на площадке физического лица, осуществляющего свою деятельность по обороту животноводческой продукции на территории Астраханской области.
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